Le royaume du Maroc n’a pas apprécié les propos de son voisin de l’est, l’Algérie, sur les droits de l’homme. En effet, lors de l’examen périodique universel (EPU) de Rabat au conseil des droits de l’homme à l’ONU à Genève, Alger avait relevé les « violations des droits de l’Homme commises par le Maroc au Sahara occidental ». Cette accusation a été rejetée par le Maroc, qui a indiqué ne pas vouloir recevoir de leçons de l’Algérie. Ainsi, Abdellatif Ouahbi, ministre marocain de la justice, a fait savoir que : « le royaume refuse de recevoir des leçons du régime algérien sur le respect des droits de l’homme ». Il a par la suite continué en accusant Alger de « séquestrer les Marocains des provinces du sud ».

« Des populations d’Afrique subsaharienne otages dans un autre pays »

Au cours de son intervention, l’officiel marocain a dit regretter « qu’une partie de notre peuple et des populations d’Afrique subsaharienne soient encore otages dans un autre pays et soient exploitées pour alimenter une crise politique et internationale affectant la paix et la sécurité internationales et soient instrumentalisées dans des questions de droit de l’homme ». Notons que les propos du ministre marocain interviennent dans un contexte de tensions entre le Maroc et l’Algérie. Pour calmer la situation, le roi Mohammed VI a invité son homologue Abdelmadjid Tebboune à la table de discussion dans son pays.

L’information avait été confiée à l’Agence de presse française par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. L’invitation intervient dans un contexte où le roi Mohammed VI avait décliné l’invitation à se rendre à Alger pour participer au sommet des dirigeants arabes. Selon les explications fournies par le ministre, l’absence du roi marocain se justifie par le fait que l’invitation n’ait pas été confirmée. « Aucune confirmation n'est venue à travers les canaux disponibles », avait-il confié. « Sa Majesté a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger », a réaffirmé le chef de la diplomatie marocaine.