Ukraine : Zelensky ajoute 16 Russes et 31 entreprises à sa liste de sanctions alignée sur l'UE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé ce samedi 30 mai deux décrets mettant en œuvre de nouvelles sanctions alignées sur le 20e paquet de mesures adopté par l’Union européenne. Les décisions élargissent la liste des personnes et entités visées par les restrictions ukrainiennes, avec un accent particulier sur des acteurs liés à l’effort de guerre russe.

Les décrets présidentiels n°447/2026 et n°448/2026, publiés par la présidence ukrainienne, donnent effet à une décision du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine visant à harmoniser le régime national de sanctions avec les dernières mesures européennes contre la Russie.

Selon les autorités ukrainiennes, l’ensemble des mesures concerne 120 personnes physiques et morales. Parmi elles figurent 16 citoyens russes supplémentaires ainsi que 31 entreprises établies en Russie, au Bélarus, aux Émirats arabes unis, au Kirghizistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et dans des territoires ukrainiens occupés par les forces russes.

Des entreprises liées à l’industrie militaire et aux matières premières

Les nouvelles restrictions ciblent notamment des sociétés impliquées dans la production d’équipements utilisés par l’armée russe. Les autorités ukrainiennes indiquent que certaines des entités visées participent à la fabrication de systèmes de guerre électronique ou fournissent des technologies et composants susceptibles d’être utilisés dans le secteur militaire.

La liste comprend également des entreprises actives dans l’exploitation de ressources naturelles, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’or. Ces activités figurent parmi les domaines régulièrement visés par les sanctions occidentales en raison de leur contribution aux revenus de l’État russe. Les mesures adoptées par Kiev prévoient notamment le gel d’actifs, des restrictions financières ainsi que l’interdiction de certaines opérations économiques avec les personnes et entreprises concernées.

Alignement avec le 20e paquet de sanctions européen

Cette décision intervient un peu plus d’un mois après l’adoption par l’Union européenne, le 23 avril 2026, de son 20e paquet de sanctions contre la Russie. Ce dispositif européen a renforcé les restrictions visant les secteurs de l’énergie, de la finance, des cryptomonnaies et du complexe militaro-industriel russe.

Les mesures européennes ont également ciblé plusieurs sociétés situées dans des pays tiers, accusées d’aider à contourner les sanctions déjà en vigueur contre Moscou. Les nouvelles décisions ukrainiennes reprennent une partie de ces désignations afin de renforcer la cohérence entre les régimes de sanctions appliqués par Bruxelles et Kiev.

Avec l’entrée en vigueur des décrets signés par Volodymyr Zelensky, les personnes et entreprises ajoutées aux listes ukrainiennes sont désormais soumises aux restrictions prévues par la législation nationale sur les sanctions.