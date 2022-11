En collaboration avec l'Agence pénitentiaire du Bénin (APB), l'Agence nationale d’identification des personnes (Anip) organise une opération d'enrôlement ciblé, en faveur des personnes détenues dans les prisons civiles et maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération se déroulera du 28 novembre au 17 décembre 2022. Les détenus non enrôlés au Recensement administratif à vocation d’Identification de la population (Ravip) pourront se mettre à jour du 28 novembre prochain au 17 décembre, lors du passage des délégations de l'Anip dans les établissements pénitentiaires. Grâce à cette opération, il sera délivré aux concernés, le certificat NPI/Fid, justificatif de l’identité de base. L’agence invite les parents, amis et alliés aux personnes concernées par l'opération à mettre à la disposition de ces dernières ou à la disposition des autorités desdits établissements, les copies certifiées conformes de leurs actes de naissance.