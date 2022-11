Elon Musk s'est expliqué suite à son message sur Twitter invitant à voter républicain lors du scrutin américain de mi-mandat qui se tient ce mardi 08 novembre 2022. Il justifie cet appel par son souci de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. Pour lui, la présidence étant dirigée par un démocrate, il faut des représentants et sénateurs républicains au congrès. Son message s'adresse exclusivement aux électeurs indépendants. Ce lundi 07 novembre 2022 sur Twitter, Elon Musk a appelé les électeurs indépendants à voter pour les candidats républicains lors des élections américaines de mi-mandat.

Cet appel a suscité un énorme tollé sur le réseau social. Des milliers d'internautes ont critiqué ce message du patron de Twitter. Mais le milliardaire s'est expliqué par la suite. Il juge indispensable l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. C'est pourquoi pour lui, il est important que le congrès soit républicain d'autant plus que la présidence est assurée par un démocrate. « Le partage du pouvoir limite les pires excès, donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate ». Elon Musk se défend de vouloir détourner les électeurs démocrates et précise que sa cible concerne les « électeurs indépendants d’esprit » susceptibles de pencher la balance dans un camp ou dans un autre. «Les démocrates ou les républicains purs et durs ne votent jamais pour l'autre côté, donc les électeurs indépendants sont ceux qui décident réellement qui est en charge !», a-t-il tweeté.

La plupart craint que le réseau social ne soit utilisé à des fins politiques. Elon Musk rejette toute coloration politique et n'exclut pas l'idée de voter pour les démocrates un jour. «Pour être clair, mon affiliation historique à un parti a été indépendante, avec une histoire de vote réelle entièrement démocrate jusqu'à cette année», s'est-il expliqué. Depuis qu'il a racheté Twitter, Elon Musk a mené des réformes sur le réseau. Certains changements passent mal auprès des utilisateurs. Il s'agit de l'exigence d'un abonnement payant pour les utilisateurs désirant la fameuse marque bleue d’authentification. « La vérification étendue à tous va démocratiser le journalisme et donner plus de pouvoir au peuple », a-t-il réagi. Les comptes désireux d'obtenir l'ajout d'une coche bleue à leur profil devront payer 8 dollars par mois.