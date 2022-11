Quelques semaines seulement après le décès de leur fils, Davido et Chioma se sont mariés loin des regards du public. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette information, il s’agirait d’un mariage traditionnel qui a eu lieu dans la maison du père de la star nigériane le 6 novembre dernier. Davido aurait versé la totalité du montant de la dot. Leur union a été en réalité avancée à cause du drame qui a secoué la famille.

Selon l’annonce qui avait initialement été faite sur le mariage, les deux amoureux devraient s’unir en 2023. A en croire des confidences qui ont été faites par des proches de la famille, Chioma aurait déclaré après le décès de son fils que plus rien ne la lie à Davido. Tout porte donc à croire que le mariage célébré dans ces circonstances vise à calmer la mère en détresse après la perte de son fils. Les photos récentes du couple publiées sur la toile montrent que le départ soudain et prématuré du petit garçon aura affecté réellement la famille.

Réconciliation après la rupture

Quelques semaines avant le décès de son fils, la chambre de Chioma avait été ravagé par un mystérieux incendie dont l’origine n’est pas connue à ce jour. Rappelons que cette union est célébrée après une première rupture en 2021. Davido et Chioma se sont réconciliés peu après et le chanteur a présenté de nouveau sa compagne à certaines personnalités de sa famille telles que l'Ooni d'Ife.