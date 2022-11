Les scientifiques viennent de faire une autre découverte sur les chimpanzés. Après une visite dans un parc en Ouganda, ils ont constaté que ses singes ont aussi d’autres façons d’agir jusque-là ignorées. En les observant pendant un moment, les spécialistes se sont rendus compte que ces animaux avaient aussi un instinct de partage entre en eux exactement comme les êtres humains. Cette découverte sur les chimpanzés a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pour ce qu’il en est des images filmées sur place, les scientifiques ont pu surprendre une femelle adulte sauvage ramassant une feuille puis la mettre à la bouche. Elle va ensuite la montrer à sa mère pendant quelques secondes avant d’arrêter. Selon les scientifiques, ce comportement social connu seulement chez les humains est aussi relatif aux singes et vient donc s’ajouter aux autres traits humains qu’ils avaient.

Comprendre ce comportement

L’un des membres de l’équipe, Dr Claudia Wilke travaillant au département de psychologie de l’université de York explique : « Nous avons observé un chimpanzé adulte montrant à sa mère une feuille qu’elle avait nettoyée très probablement parce qu’elle voulait simplement qu’elle regarde aussi la feuille ». Pour confirmer leur constat après une première observation, les experts ont répété ce processus 84 fois pour mieux comprendre ce comportement des singes. Selon leur compréhension, ils pensent que le petit chimpanzé en montrant la feuille à sa mère veut attirer son attention. Pour le moment, ils continuent leur recherche pour découvrir ce que signifie cette interaction entre les singes.