Rejeté par la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour les élections législatives du 08 janvier 2023, le parti Les Démocrates a réussi à se réintégrer dans la course après un recours contre l'instance en charge de l'organisation desdites élections devant la Cour constitutionnelle. Une décision dont se réjouit le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Le verdict de la Cour constitutionnelle en faveur du parti d'opposition Les Démocrates a réjoui le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Il n'a pas hésité à féliciter les acteurs impliqués dans ce dossier. Pour rappel, le parti d'opposition Les Démocrates avait été recalé par la CENA pour défaut de quitus fiscaux. Cet état de chose a conduit les responsables du parti à faire un recours contre la direction générale des impôts (DGI) devant la Cour constitutionnelle. Après plusieurs heures d'audience, l’institution a donné raison aux Démocrates. Très vite, Wilfried Léandre Houngbédji a saisi l'occasion pour exprimer sa joie. « Je suis particulièrement heureux dans la position qui est la mienne de cet aboutissement que la Cour vient de donner à ce dossier », a-t-il confessé. Selon lui, beaucoup de Béninois ne s'attendaient pas à ce verdict. A l'en croire, personne n'aurait imaginé que « l'opposition peut saisir la Cour constitutionnelle et obtenir gain de cause contre une administration publique ». C'est la preuve « qu'au Bénin, la démocratie fonctionne », a conclu Wilfried Léandre Houngbédji.

Notons que son intervention est motivée par les regards que certains ont sur les instances judiciaires au Bénin notamment la Cour Constitutionnelle. Puisque « cette Cour a été parfois vilipendée y compris par nos compatriotes qui viennent de la saisir et qui viennent d'obtenir gain de cause. Imaginez que cette Cour ait eu des raisons objectives pour débouter ce parti, vous aurez entendu que la démocratie est tombée qu'il n'y a plus d'espace de démocratie au Bénin » a-t-il confessé.