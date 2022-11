Apparues depuis quelques années, les banques en ligne se présentent comme de véritables alternatives aux banques traditionnelles. Proposant normalement les mêmes services que les structures classiques, ces plateformes facilitent les transactions des clients. Avec la popularité des cryptomonnaies et l’évolution de la technologie, ces établissements virtuels semblent devenir bientôt incontournables. Quels changements faut-il attendre dans cette perspective ? Comment se profile l’avenir de ces institutions numériques ? Voici tout ce qu’il faut savoir à propos des banques en ligne !

Les critères de fiabilité des banques en ligne

Les banques traditionnelles proposent normalement différentes formules aux clients avant leur ouverture d’un compte bancaire. Cela leur permet d’identifier le type de structure dans lequel ils veulent accéder. Évidemment, comme il s’agit ici d’établissements virtuels, des paramètres comme la zone géographique ne sont plus à prendre en compte. La première chose à vérifier reste la sécurité du site correspondant. Les transactions et les données personnelles des utilisateurs doivent être protégées en toute circonstance.

Il est possible de recourir à un comparateur en ligne certifié pour identifier les meilleures enseignes. C’est le cas de Banquesenligne.org qui proposent de nombreux comparatifs. Dans cette perspective, il ne faut pas oublier de vérifier les conditions d’utilisation de ces plateformes. Les services proposés en agences et en ligne doivent être pratiquement similaires. Il en est de même des offres qui peuvent néanmoins évoluer en fonction des profils et des besoins des abonnés. La qualité de service figure aussi parmi les critères de fiabilitéimportants d’une banque en ligne. Cela n’inclut pas uniquement les questions des tarifs globaux, des frais bancaires et des commissions. Cela concerne également le service-client, la performance du site, sa prise en main et la disponibilité des conseillers assistants.

Par ailleurs, le choix d’une banque en ligne doit se faire en fonction des :

Caractéristiques de la banque (crypto friendly, microfinance, etc.) ;

Projets de l’utilisateur (épargne, prêt immobilier, acquisition voiture, etc.) ;

Besoins du souscripteur (carte de crédit, chèque, plafond élevé, découverts fréquents, etc.) ;

Etc.

Le potentiel incroyable des banques en ligne

Les banques en ligne sont des solutions pratiques pour contourner les nombreuses contraintes des banques traditionnelles. Avec ces plateformes, il n’est plus nécessaire de se déplacer en agence ou d’imprimer ses dossiers pour l’ouverture d’un compte. Tous les services de ces entités se font en ligne, depuis l’inscription aux transactions en tout genre. Il faut cependant noter que deux catégories de banques en ligne existent sur le marché. Certaines marques sont uniquement des solutions proposées par des réseaux de banques physiques pour faciliter plusieurs démarches. D’autres, en revanche, sont complètement indépendantes et autonomes.

Avec la dématérialisation et la transition numérique, les entreprises prévoient de recourir davantage à ces banques virtuelles à présent. L’entrée en jeu des nouvelles technologies comme la blockchain ou encore le Web 3.0 vont également révolutionner ce secteur rapidement. Il faut alors s’attendre à des améliorations du système dans les prochaines années. Parmi les efforts à déployer dans ce sens, il est possible de noter :

La mise en place d’une structure sécurisée, fiable et rapide pour faciliter les transactions bancaires ;

L’acceptation des cryptomonnaies qui ne cessent de conquérir des marchés au fil du temps ;

L’utilisation des innovations technologiques au profit des clients, des structures fiscales et des investisseurs ;

L’adaptation des métiers de manière à mettre internet et les outils technologiques au centre des professions ;

L’établissement d’une politique de fidélisation plus stratégique face à la recrudescence de la concurrence ;

Etc.

La révolution des systèmes de sécurité des banques en ligne

Comme évoqué plus haut, il n’y a pas énormément de différences entre une banque traditionnelle et une banque électronique. Les mêmes services sont proposés aux clients tout comme les garanties qui en résultent. En effet, les utilisateurs des alternatives virtuelles bénéficient des normes et des réglementations des institutions financières. En effet, un cadre légal contrôle ces plateformes d’opérations bancaires. C’est le cas de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou encore de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) par exemple. Des Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) sont aussi à disposition des clients en cas de faillite.

Les principaux dangers des banques en ligne se concentrent au niveau de la sécurité des données des comptes. Voilà la raison pour laquelle il est impératif de choisir une banque en ligne avec un système de cryptage SSL. La double authentification par code SMS, par vérification biométrique ou par reconnaissance faciale est ainsi conseillée. L’adoption du Web 3.0, notamment l’utilisation de la technologie blockchain peut résoudre ces problèmes. Cela permet de :

Avoir des transactions sécurisées, transparentes et instantanées ;

Cryptographier les opérations bancaires ;

Réduire les coûts en transactions et en base de données ;

Tracer les données de manière plus efficace ;

Utiliser des cryptomonnaies depuis les portefeuilles électroniques du client ;

Gagner la confiance des utilisateurs avec des services plus pertinents ;

Rendre le système plus collaboratif ;

Etc.

La place des cryptomonnaies dans les banques en ligne

Aujourd’hui, il existe encore peu de banques en ligne qui autorisent l’utilisation des cryptomonnaies. Pour rappel, ce sont des jetons numériques qui s’apparentent à des monnaies virtuelles dédiées à concrétiser des formes d’échanges et de transactions. Pour le moment, ces éléments sont très employés dans le secteur du trading en ligne. Il faut seulement savoir que la valeur de ces cryptos, notamment du Bitcoin, séduisent de nombreux investisseurs et épargnants. Toutefois, pour transformer ces monnaies en argent réel, ils doivent passer par des intermédiaires et des plateformes spécialisées. Il s’agit ainsi d’une clientèle potentiellement intéressante pour les banques en ligne.

De plus, il faut préciser que les cryptomonnaies conquièrent désormais plusieurs secteurs d’activité. Les e-commerçants sont de plus en plus nombreux à adopter ces jetons à système pair-à-pair. L’industrie des jeux vidéo commence déjà aussi à effectuer des essais dans l’e-Sport et dans les jeux en ligne.Face à cette tendance, ce n’est donc pas si surprenant de voir plusieurs banques en ligne autoriser ces monnaies virtuelles. Voici quelques exemples dans cette perspective :

Revolut, la néobanque de Londres ;

Coinbase, la plateforme de trading américaine ;

Bitwala, la crypto-banque de Berlin en Allemagne ;

Boursorama, la banque en ligne de la Société Générale française ;

Fortuneo, la banque crypto friendly française ;

N26 Bank GmbH, la banque mobile et crypto friendly allemande ;

Etc.

Les freins des banques en ligne

Face à cette situation actuelle, plusieurs banques en ligne subissent d’énormes difficultés à prospérer. Ces institutions financières se heurtent généralement par une forte concurrence pour permettre une progression rapide. Les offres sont nombreuses sur le marché et les clients optent souvent pour les moins chers pour ouvrir un compte. Les changements successifs des modèles économiquescontribuent également à donner du fil à retordre aux banques virtuelles. Aujourd’hui, ces enseignes doivent proposer des formules variées et complètes pour susciter l’intérêt des clients. La mise en place de taux intéressants s’avère aussi indispensable dans cette voie.

Outre ces détails, il faut aussi mentionner l’évolution de la technologie ainsi le changement de comportement des gens. Transition numérique, l’avènement des cryptomonnaies, décentralisation, beaucoup d’éléments sont désormais à prendre en compte actuellement. Cela devient nécessaire pour trouver des meilleures stratégies pour assurer la rentabilité. En conséquence, quelques changements sont à prévoir prochainement :

La disparition des conditions de revenus ;

La proposition d’offres gratuits suivant certains critères ;

L’imposition d’un système payant pour les formules haut de gamme ;

La mise en place des conditions de dépense ;

Le changement des lignes tarifaires ;

Etc.

Ces initiatives semblent indispensables pour remédier aux énormes pertes des banques en ligne enregistrées en 2020. C’est ce qu’affirme notamment le Figaro sur ce lien dans une enquête basée sur les chiffres de l’ACPR.