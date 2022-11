Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité le samedi 19 novembre dernier, la cérémonie d'investiture des candidats du parti Bloc Républicain pour les élections législatives de 2023. Le ministre Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national de la formation politique a lors de cet évènement rendu hommage au chef de l'Etat Patrice Talon pour "sa vision de la gouvernance, son engagement pour le développement de notre pays et sa préoccupation de tous les jours pour le sort de chaque béninois et chaque béninoise". Inutile de rappeler que le Bloc Républicain soutient les actions du président de la République. Selon les dires du ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, les prochains députés du parti continueront par soutenir l'exécutif béninois dans la peau d'élus du parti majoritaire au parlement.

" C'est ce que nous voulons "

En clair, le Bloc Républicain veut contrôler l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas actuellement. "Certains ont la direction de ce parlement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons le 08 janvier 2023, leur ravir cette place" a déclaré Abdoulaye Bio Tchané. Le ministre est persuadé que la présence majoritaire des députés BR au parlement est la "clé du salut" de cette formation politique. Rappelons que le Bloc Républicain est le premier parti béninois à obtenir son récépissé définitif des mains du président de la Commission électorale nationale autonome (Céna).Il est donc assuré de prendre part aux prochaines élections législatives tout comme les 6 autres formations politiques homologués.

Pour s'assurer une victoire nette lors de ce scrutin, Abdoulaye Bio Tchané a appelé à l'union. Il a appelé à gommer les frustrations, surtout que de potentiels candidats d'une certaine influence n'ont pas été positionnés sur la liste du parti. Le Secrétaire général national du Bloc Républicain a invité ceux -ci à mettre leur "savoir-faire" et leur "connaissance du terrain" au service du parti pour qu'il gagne la prochaine joute électorale. Parmi ces candidats non alignés, il y a l'Honorable Wallis Zoumarou et son collègue Nazaire Sado. Le parti a élevé ces deux et bien d'autres, au rang de candidats d'honneur.