La protection de la santé de la population préoccupe énormément les autorités béninoises. Le ministère de la santé à travers l’Agence béninoise de la Régulation Pharmaceutique (ABRP) a, dans un communiqué rendu public le mardi 08 novembre 2022, suspendu dix médicaments jugés dangereux pour la santé. Il s’agit de Biocalyptol sirop F1/200ml, Broncalene adultes sirop Fl/150ml, Broncalene enfants sirop Fl/150ml, Dimetaine adulte sirop Fl/200ml, Trophires adultes sirop Fl/125ml, Trophires enfants sirop Fl/125ml, Héxapneumine adultes sirop Fl/200ml, Héxapnemine enfants sirop Fl/200ml, Humex enfants toux sèche pholcodine Fl/125ml et Humex adultes toux sèche pholcodine F1/125ml.

Il faut signaler que ces dix médicaments sont interdits par l’Agence béninoise de la Régulation Pharmaceutique pour risque d’allergie grave. Ils sont utilisés en anesthésie générale. Ils ne seront donc plus autorisés par le gouvernement béninois à rentrer sur le territoire national. Rappelons également que dans un communiqué en date du 14 octobre 2022, le ministère de de la santé par le biais de l’Agence béninoise de la Régulation pharmaceutique a invité le peuple béninois à la prudence face aux produits médicaux notamment Promethazine, Kofexmalin, Makoff et au Magrip. Tous ces quatre produits médicaux sont des sirops fabriqués en Inde par le laboratoire Maiden pharmaceutical Limited et qui sont nuisibles pour les bébés. Le Promethazine, le Kofexmalin, le Makoff et le Magrip sont des médicaments qui, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ne répondent pas à leurs normes de qualité ou spécifications.