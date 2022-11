Hier vendredi 25 novembre 2022, le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou a présidé à Kandi, la cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu concours de production culturelle organisé par le Programme de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections sexuellement transmissibles et les Pandémies (PLS-TP) du ministère. L'autorité a profité de l'occasion pour adresser un message aux écolières. Il les invite à éviter les rapports sexuels précoces. "De façon particulière, je demande à toutes les écolières de garder régulièrement à l'esprit que la précocité des rapports sexuels induit généralement chez les filles qui s'y adonnent,...des conséquences diverses voire létales...Votre irréductible devise doit être: "Je ferme hermétiquement mes cuisses pour me consacrer exclusivement à mes études pour une insertion sociale et professionnelle réussie" a déclaré le ministre.

De nombreux ca de grossesses en milieu scolaire

Entre 2016 et 2020, plus de 9369 cas de grossesses ont été recensés dans les établissements publics et privés par le ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Les départements et l'Atacora et de la Donga ont les taux les plus élevés des filles qui tombent enceinte chaque année selon les mêmes statistiques. Le gouvernement travaille à réduire le phénomène. Le ministre des enseignements maternel et primaire a par ailleurs demandé aux écoliers et écolières de s'écarter de tout écueil attentatoire à leur scolarité et par ricochet à leur avenir.

"Je vous invite expressément à déterminer avec justesse dès aujourd'hui , les ressources qu'il vous faut pour bâtir votre avenir et (vous investir) avec une confiance en soi, une assurance ferme et une détermination à nul autre pareille, dans la construction progressive de votre profil en cohérence avec vos potentiels respectifs" a poursuivi Salimane Karimou. Notons que les lauréats du jeux concours de production culturelle sont des apprenants et apprenantes des Ecoles primaires publiques et privées du département de l'Alibori. Le concours a été organisé à leur intention.