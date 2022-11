Initialement prévu pour le jeudi 17 novembre 2022, le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 aura effectivement lieu ce lundi 21 novembre 2022 au siège de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Ce tirage au sort se fera en présence des sept (07) représentants des partis politiques retenus pour prendre part au scrutin, ceci conformément aux articles 32 et 71 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

Ces 7 partis politiques sont la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), le Bloc républicain (Br), l’Union progressiste Le renouveau (Up Le renouveau), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), le Mouvement populaire pour la libération (Mpl) et Les démocrates (Ld). Rappelons que le décalage de la cérémonie du tirage au sort des logos des partis politiques sur le bulletin unique est dû à la décision de la Cour constitutionnelle du jeudi 17 novembre 2022 ordonnant à la Céna de prendre en compte la liste remembrée du parti d’opposition Les démocrates (Ld). Après l’étape du tirage au sort, il aura entre autres la publication des listes des centres et postes de vote et des agents électoraux retenus et le lancement de la campagne électorale pour les membres de l’Assemblée nationale prévu pour le 23 décembre prochain.