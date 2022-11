Joe Biden est coutumier des lapsus depuis son arrivée à la Maison Blanche. En juin dernier, il avait déjà confondu la Suède et la Suisse en parlant de la demande d'adhésion de ce pays scandinave à l'OTAN. Ce samedi 12 novembre c'est au tour du Cambodge d'être confondu à la Colombie. En effet, alors qu'il ouvrait le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), le président américain a déclaré ceci: "Je tiens à remercier le Premier ministre pour le leadership de la Colombie à la présidence de l'Asean". Joe Biden voulait parler du Cambodge dont le Premier ministre Hun Sen, était pourtant à ses côtés. Inutile de rappeler que la Colombie se trouve en Amérique latine et appartient plutôt à la Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC).

"Je veux dire, le Cambodge"

Tout porte à croire que sa mémoire lui jouait des tours avant qu'il ne quitte les Etats-Unis pour le Cambodge où ce tient ledit sommet. En effet, alors qu'il quittait la Maison Blanche, le président américain a dit aux journalistes qu'il se rendait en "Colombie" avant de se rendre compte de son lapsus: "Je veux dire, le Cambodge". Le numéro 1 américain est aujourd'hui âgé de 79 ans. Il sera octogénaire dans ce mois de novembre. Son âge avancé, fait quelques fois débat aux USA, surtout après ses gaffes. En octobre 2020, Donald Trump s'était déjà moqué d'un de ses lapsus. En effet, Joe Biden qui n'était alors que le candidat démocrate à la présidentielle avait pris la parole lors d'un concert virtuel de soutien à sa campagne: "Quatre ans de plus avec George...George..." avait-il commencé avant de s'arrêter. "Si Trump est réélu, nous nous retrouverons dans un autre monde" enchaîne t-il finalement.

"Sleepy Joe"

"Joe Biden m'a appelé George hier soir, il ne pouvait pas se souvenir de mon nom" avait twitté Donald Trump, pour se moquer de son adversaire de l'époque. Rappelons que Trump aimait l'appeler "Sleepy Joe", "Joe l'endormi". Il laissait déjà entendre que l'actuel président pourrait souffrir de sénilité. Signalons que la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a aussi fait un lapsus en septembre 2022, alors qu'elle visitait la zone démilitarisée entre les deux Corée. Mme Harris avait déclaré que son pays entretenait une "alliance avec la République de Corée du Nord. Et c'est une alliance qui est forte et durable". Kamala Harris est plus jeune que l'actuel président des Etats-Unis. Elle est âgée de 58 ans.