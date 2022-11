Le rappeur américain Brandon Smyth est décédé ce jeudi 17 novembre 2022 des suites d'une fibrose pulmonaire. Le jeune rappeur était devenu célèbre après la sortie de son tube "twerkoholic", visualisé 13 millions de fois sur Spotify. Son décès a été annoncé par son frère Denzil dans une vidéo postée sur Instagram. Il a également annoncé une cérémonie d'hommage à son frère dans les prochains jours.

Le monde du rap pleure la disparition prématurée d'une étoile de la musique. Brandon Smyth est décédé ce jeudi à l'âge de 28 ans après avoir lutté contre la fibrose pulmonaire. Son frère l'a annoncé dans une vidéo qu'il postée sur son compte Instagram. "Aujourd'hui j'ai le regret de vous annoncer que mon frère est mort ce matin d'insuffisance respiratoire après une longue bataille contre la fibrose pulmonaire", a-t-il déclaré. Il a poursuivi dans la même vidéo en révélant les dernières volontés de son frère défunt qui voulait remercier ses fans de sa part pour leur amour et leur soutien: "Mon frère était très heureux de voir tous les défis nés de son dernier single quand il était à l'hôpital. Ca l'a rendu heureux. Pendant qu’il était aux soins intensifs, cela lui a vraiment apporté un grand sourire. Donc, au nom de mon frère et ma famille, nous voulons vous remercier tous pour votre amour et votre soutien au fil des ans», a-t-il déclaré.

Brandon Smyth était devenu célèbre grâce à son single Twerkoholic, qui a fait 13 millions de vues sur Spotify. Il a sorti son premier son Leggo, avec 2 Chainz à l'âge de 18 ans en 2012 mais avant ça, il postait déjà ses essais sur YouTube. En 2013, il a collaboré avec Future sur le morceau Win Win. Le single à succès « Twerkoholic » est apparu en 2014 marquant plus de 13 millions de streams sur Spotify. Smyth a également sorti des tubes tels que «On Me», «Plan B», «Fall in Love», «I Love U So» et «Own My Heart» sorti ces derniers mois. Le « Twerkoholic Part 2 » est arrivé en octobre dernier. Une cérémonie d'hommage est prévu dans les jours suivants selon son frère.