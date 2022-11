Le Brésil ainsi que les fans de Pelé sont actuellement éprouvés. Et pour cause, l’ancien joueur et légende de Seleçao lutte actuellement contre deux maux dont un cancer et une confusion mentale. La nouvelle a été officialisée ce mercredi après que l’homme de 82 ans ait été hospitalisé pour un mauvais état général de sa santé. Pour l’heure, le patient continue de bénéficier des soins dans le centre hospitalier Albert Einstein basé dans le sud de São Paulo. Mais sa famille se refuse à toute inquiétude et ne se laisse pas abattre.

Selon la presse brésilienne, Pelé suivait déjà un traitement pour un cancer qui lui a été diagnostiqué. Mais apparemment, la chimiothérapie n’est pas assez efficace pour combattre le mal. Pelé a été transféré en urgence dans l’unité de soins à cause d’une soudaine inflammation. Il sera par la suite soumis à une pile d’examen par les médecins qui vont chercher à comprendre de quoi souffre le patient. Le diagnostic établi est que le cancer dont souffre l’ancien footballeur prend une tournure plus alarmante. Cela vient s’ajouter à l’insuffisance de la décompensation cardiaque constatée par l’équipe médicale sans oublier sa confusion mentale de même que sa difficulté à se nourrir.

Pas de panique

Il y a donc bien de quoi s’inquiéter mais ses proches pensent que Pelé ira mieux. Convaincus que les soins qui lui sont administrés vont finir par améliorer son état de santé, ses enfants, respectivement Joshua et Kelly Nascimento rassurent le Brésil affolé pour dissiper la peur qui plane. Tout compte fait, l’ancien roi du ballon rond est encore sous le contrôle des médecins et le souhait commun est qu’il aille mieux.