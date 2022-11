Le président nigérian Muhammadu Buhari a effectué un voyage officiel au Royaume-Uni. Voyage au cours duquel, il a rencontrer le tout nouveau roi Charles III, intronisé après le décès de sa mère, la Reine Elisabeth II. Une occasion d'échanger avec le nouveau roi, mais aussi d'informer son peuple indirectement qu'il ne possède pas, contrairement à bon nombre de ses semblables, de maisons chez l'ancien colon. Pour rappel, le président Buhari a rencontré Sa Majesté, le roi Charles III au palais de Buckingham.

Dans une interview avec des journalistes après la rencontre avec le monarque britannique, le président Buhari a déclaré que le roi Charles III lui avait demandé s'il avait une maison au Royaume-Uni ou non. « Il (roi Charles III) m'a demandé si j'avais une maison ici (au Royaume-Uni), j'ai dit non. Je vis seulement au Nigeria, la seule maison que j'ai sont celles que j'ai avant d'entrer au gouvernement et je ne suis pas très intéressé à avoir des maisons partout. Je me sens beaucoup plus libre quand je n'ai rien », a déclaré le président nigérian.

Pour rappel, le roi Charles III avait écrit au président nigérian, pour lui témoigner sa sympathie après les inondations dévastatrices qui ont tué de nombreux nigérians et déplacé un nombre considérable de personnes dans le pays. Outre la rencontre avec le roi britannique, Buhari va subir un examen médical dans le pays. Ce n'est pas la première qu'il s'y rend pour des examens.