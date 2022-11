Alors que le Nigéria est en proie à des violences de toutes sortes menées par des groupes terroristes, des bandits armés, le président nigérian Muhammadu Buhari est catégorique. Après son départ du pouvoir, le Nigéria sera un pays plus sûr. Le président Muhammadu Buhari a promis de laisser un pays plus sûr avant de son départ du pouvoir en 2023. Il a tenu ces propos lors du lancement d'une célébration dédiée aux forces armées.

L'événement s'est tenu au palais présidentiel, à Abuja, le mercredi 16 novembre. Le président a également profité de l'occasion pour annoncer un don de 10 millions de dollars pour lutter efficacement contre l'insécurité. Il a appelé tous les Nigérians, ainsi que les organisations, à soutenir les anciens combattants et les familles des héros tombés pour la cause du pays. Félicitant les militaires du pays pour leurs efforts visant à rendre le pays plus sûr, il a assuré l'armée du soutien continu de son administration.

Le président nigérian a été à de nombreuses reprises pour n'avoir pas pu maîtriser la situation sécuritaire au Nigéria. Deux groupes terroristes rivaux y font des ravages, et dans le même temps des kidnappings et autres agressions menés par des hors-la-loi sont également le quotidien de certaines populations du pays. Toutefois, le sud du pays reste quasi-sûr, ce qui permet l'essor de plusieurs secteurs économiques notamment celui de la musique et de l'industrie du cinéma.