C’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent voir le bâtiment abritant le nouveau Centre présidentiel Barack Obama de Chicago. En effet, le chantier a été suspendu à cause d’un nœud coulant qui a été trouvé sur les lieux. Il s’agit précisément d’une corde de pendu qui a été retrouvé sur le chantier, dans la matinée d’hier jeudi 10 septembre 2022. La découverte de ce symbole raciste a fait réagir la Lakeside Alliance, une alliance d’entrepreneurs noirs. Dans un communiqué, elle a déclaré : « Nous sommes horrifiés que cela ait pu avoir lieu sur notre chantier », tout en soulignant : « Nous offrons 100.000 dollars de récompense pour trouver le ou les responsables ».

« La haine n'a pas sa place en Illinois »

Notons que la corde de pendu rappelle les lynchages de milliers d’Afro-Américains à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La découverte de ce symbole a également fait réagir J.B. Pritzker, gouverneur démocrate de l’Etat de l’Illinois. Sur le réseau social Twitter, il a écrit : « La haine n'a pas sa place en Illinois ». « Cette corde est plus qu'un symbole raciste: c'est un rappel brutal de la violence et de la terreur infligées aux Américains noirs pendant des siècles » a-t-il ajouté. Pour rappel, cette nouvelle intervient plusieurs mois après la nomination de Barack Obama pour la narration d’une série Netflix.

Intitulée « Nos grands parcs nationaux », la série est axée sur certains des plus célèbres parcs nationaux du monde. L'ancien locataire de la Maison-Blanche devait être le narrateur de cette série de Netflix. Au cours du mois de juillet 2022, l'ancien président a été nominé aux Emmy Awards justement pour son rôle de narrateur de cette série. L'information a été annoncée par plusieurs médias américains dont le New York Post. Face à lui, Obama avait comme concurrent Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough, W. Kamau Bell et Lupita Nyong'o dans la catégorie narrateur exceptionnel.