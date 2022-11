Les concepteurs de la marque Caviar viennent de mettre sur le marché une version spéciale d'un célèbre smartphone. Il s’agit d’un iPhone 14 Pro estimé à plus de 130000$. Selon son fabricant, cette création personnalisée est le résultat d’une fusion entre un iPhone 14 Pro Max et une montre Rolex. C’est un appareil de luxe qui vient se hisser au premier rang devant les nouveaux smartphones de la marque Apple dont les prix sont déjà assez élevés.

Ainsi, l’actuel modèle Daytona est une conception revisitée qui dispose d’une coque en titane et est doté d’un cadran Rolex Cosmograph à l’arrière. Il est enjolivé de diamants et remonté de trois sous-cadrans en or 18 carats. En bas de ce téléphone luxueux, des interrupteurs d’or pur 18 carats sont gravés de façon vintage pour rappeler les années 1930. Mais ils n’ont aucune fonction particulière précise le fabricant. Il ajoute que son design général est une inspiration qui provient du style de la supercar Blue Bird, une voiture de course de Malcom Campbell, premier concepteur des cadrans Rolex.

3 exemplaires disponibles

Pour le moment, seulement trois exemplaires de cet iPhone 14 sont disponibles dans les rayons de la firme Caviar. Pour les acheteurs qui seront bien tentés de s’en procurer, ils peuvent choisir entre le Pro ou le Pro Max. Par ailleurs, pour ce qu’il en est du prix d’achat, il faut disposer d’un budget conséquent de 133 670 dollars avant de pouvoir l’acquérir. Pour ce qu’il en est de la version plus poussée, la Pro Max, elle est plus chère et se livre à une somme de 135 420 dollars aux acheteurs.