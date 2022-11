En France et plus précisément dans le département de la Seine-et-Marne un jeune homme de 25 ans sera bientôt devant la justice. En effet, il est accusé d’avoir violé une chèvre. Il a reconnu être plus attiré par les chèvres que par les femmes. A en croire les détails qui ont été fournis par l’association Stéphane Lamart, « Pour la défense des droits des animaux » dans un communiqué, les faits remontent à plusieurs mois en arrière. Il a été repéré par les caméras de vidéo-surveillance du 10 au 11 mai dans une chèvrerie de Chaintreaux.

Une chèvre de 3 ans

Il a dans un premier temps commencé par se masturber avant de violer la chèvre. «Il s’est approché d’une chèvre âgée de trois ans avant de la pénétrer. L’animal s’est ensuite mis à le lécher. Pour l’individu, c’était un signe de consentement, il l’a alors violé pendant 30 minutes», a détaillé le communiqué de l’association de défense des droits des animaux. Il aurait également proposé à un de ses amis de se joindre à la scène. Mais ce dernier a décliné l’offre. Interpellé plusieurs jours plus tard, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.