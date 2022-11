Le développement des moyens militaires de la Chine inquiète visiblement les États-Unis. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un discours prononcé par l'amiral Charles Richard, en charge du Commandement stratégique américain au cours du colloque annuel de la Ligue navale des Forces sous-marines. Selon les propos de ce haut gradé américain rapportés par la chaîne de télévision américaine CNN, l’essor de la Chine dans ce domaine et surtout dans son programme militaire est un «problème à court terme ».

« Si j'évalue notre niveau de dissuasion à l'égard de la Chine, le navire coule lentement. Il coule lentement, mais il coule, car fondamentalement, ils développent leurs capacités sur le terrain plus rapidement que nous », a notamment reconnu le responsable militaire américain. « Au fur et à mesure que ces courbes progressent, peu importe la qualité de notre plan d'opération, de nos commandants ou de nos forces, nous n'en aurons pas assez. Et c'est un problème à très court terme », a-t-il réaffirmé.

Une première alerte en 2021

Rappelons que ce n’est pas la première fois que ce haut gradé de l’armée américaine attire l’attention sur une situation pareille. En 2021, il avait déploré l’avancée de la Chine sur le plan nucléaire. « Nous assistons à une percée stratégique de la Chine. La croissance explosive et la modernisation de ses forces nucléaires et conventionnelles ne peuvent être que ce que je décris comme époustouflantes, et, franchement, ce mot époustouflant pourrait ne pas être suffisant. », avait-il annoncé quelques mois plus tôt.