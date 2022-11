Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, a fortement critiqué le gouvernement chinois, s’agissant des répressions opérées dans le pays. En effet, dans la soirée d’hier lundi 28 novembre 2022, le chef du gouvernement britannique a estimé, lors de son premier grand discours de politique étrangère, que l’« âge d’or » entre Londres et Pékin est terminé. Aussi, a-t-il prôné une approche plus pragmatique quant au défi « systémique » posé par la Chine. « Soyons clair, le fameux âge d'or est terminé, tout comme l'idée naïve que le commerce mènera automatiquement à des réformes politiques et sociales » a-t-il déclaré.

Un journaliste de la BBC agressé

« Au lieu d'écouter les protestations de son peuple, le gouvernement chinois a choisi de sévir davantage, notamment en agressant un journaliste de la BBC » a estimé Rishi Sunak avant d’ajouter que : « Les médias - et nos parlementaires - doivent pouvoir mettre en lumière ces questions sans être sanctionnés ». Notons que les propos du Premier ministre britannique interviennent après l’interpellation d’un journaliste du média BBC, qui couvrait des manifestations à Shanghai. Selon les informations du média, il s’agit du journaliste Ed Lawrence qui avait « été battu et frappé par la police » avant d’être relâché.

Pour rappel, les sévices subis par le journaliste britannique avaient été évoqués par la BBC, dans un communiqué : « La BBC est très inquiète de la manière dont a été traité notre journaliste Ed Lawrence qui a été arrêté pendant qu'il couvrait les manifestations à Shanghai. Il a été détenu pendant plusieurs heures. Il a été battu et frappé par la police, alors qu’il travaillait en tant que journaliste accrédité dans le pays ». Il faut souligner qu'il s'agit de manifestations reflétant le mécontentement de la population contre des restrictions anti-Covid-19, qui se sont déroulées dans plusieurs villes en Chine. L'une des raisons des contestations massives réside dans un incendie survenu jeudi soir dans un immeuble à Ürümqi, la capitale de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.