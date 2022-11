Un Chinois a récemment été arrêté par la police après plusieurs années de cavale. Il s’agit en effet d’un homme identifié uniquement sous son nom de famille Xiong. Selon les informations données, hier vendredi 11 novembre 2022, par le média chinois, Beijing Youth Daily, le mis en cause est suspecté du meurtre d’un homme, lors d’une dispute en 1993. Depuis ce temps, il ne s’est pas mis à la disposition des autorités. C’est finalement à son domicile, où il vivait avec sa mère, qu’il a été interpellé par la police. L’arrestation a eu lieu dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine. Dans une vidéo publiée par le média, on peut voir le policier déclarer au suspect : « Maintenant tu sais pourquoi on est venus te chercher! », tout en ajoutant : « le moment est venu de payer tes dettes ».

Un milliardaire chinois avait été accusé de pédophilie

Notons que durant sa cavale, Xiong, qui était auparavant ouvrier est devenu un patron millionnaire. Au nombre des biens qu’il a pu se procurer se trouve un luxueux appartement. Pour rappel, l’arrestation de Xiong intervient plusieurs années après l’interpellation du milliardaire Wang Zhenhua, qui avait été accusé de pédophilie. A cause de l'importance du personnage, les autorités policières ont rendu public un communiqué dans lequel elles expliquaient sommairement la situation. Selon les autorités, après avoir reçu les témoignages et écouté toutes les parties prenantes de l'affaire, elles en sont venues à la conclusion que le comportement de M. Zhenhua « constituait une présumée agression sexuelle sur un enfant ».

Dès le début de l'affaire, les valeurs des sociétés du milliardaire ont chuté de manière historique et les pertes s'élèveraient à plus de 7 milliards, bien que son groupe se soit immédiatement désolidarisé de lui. Sa fortune personnelle a également chuté selon des médias américains. A en croire les médias chinois, la police enquêtait sur Wang Zhenhua depuis plusieurs semaines. Il avait été interpellé une première fois il y a quelques jours afin d'être entendu, puis avait été relâché en attendant la suite de la procédure.