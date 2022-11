Le monde du cinéma hollywoodien est en deuil. En effet, l’acteur américain Clarence Gilyard Jr. est décédé à l’âge de 66 ans, hier lundi 28 novembre 2022. La nouvelle a été rendue publique notamment par le média Variety. Le décès a par ailleurs été confirmé par une déclaration de l’Université du Nevada à Las Vegas. Le défunt travaillait comme professeur de cinéma et de théâtre au UNLV College of Fine Arts. Selon Heather Addison, présidente du film UNLV, « le professeur Gilyard était un phare de lumière et de force pour tous ceux qui l'entouraient ».

Il a joué dans Die Hard

« Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu'il était 'Béni !' Mais nous sommes vraiment ceux qui ont eu la chance d'être ses collègues et ses étudiants pendant tant d'années. Nous vous aimons et vous nous manquerez beaucoup, Professeur G ! » a-t-il ajouté. Notons que Clarence Gilyard Jr. a été vue dans plusieurs films notables dont Die Hard, dans lequel il a joué le rôle du terroriste informatique Theo. Aussi, est-il apparu dans 85 épisodes de la série Matlock avant de quitter la série en 1993 pour un rôle encore plus important. Il s’agit de Jimmy Trivette, le bras droit du sergent coriace de Chuck Norris dans la série policière occidentale de CBS Walker Texas Ranger.

Pour rappel, la mort de Clarence Gilyard Jr intervient plusieurs mois après celle de l’acteur américain Ray Liotta. Selon plusieurs médias américains dont Deadline, l'acteur et producteur de cinéma américain est mort dans son sommeil, le jeudi 26 mai 2022. Il était en République dominicaine pour le tournage du film Dangerous Waters. L’homme qui était aussi un producteur, est apparu dans les petits écrans en tant qu'acteur dans plusieurs films et séries. L'acteur était entre autres aux côtés de Jennifer Lopez dans la série Shades of Blue qui retraçait l'histoire de policiers ripoux.