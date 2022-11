Depuis l’explosion des dispositifs d’accès à internet, le web est devenu un enjeu politico-social, mais aussi culturel et économique un peu partout dans le monde. De l’Afrique en Chine, en passant même par certains pays occidentaux, accéder à internet reste un défi majeur. Si la problématique est différente d’un pays à l’autre, dans les pays occidentaux par exemple, si l’accès n’est pas interdit à certains sites par les milieux politiques, des entreprises bloquent ou modifient par exemple l’accès à leur catalogue suivant les régions de connexion. C’est le cas par exemple des médias ou même des plateformes de streaming comme netflix ou HBO. Une situation qui choque beaucoup d’utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi ils n’auraient pas tous accès au même catalogue.

L’enjeu des VPN

Avec la censure économique ou même politique, un nouveau service a vu le jour : le VPN. Avec ce nouvel outil oubliez les blocages, les contenus inaccessibles. Lorsque le Nigéria a bloqué Twitter suite à la censure du président Buhari, les autorités ont fustigé l’usage des VPN qui permettaient de contourner ce blocage. « La décision prise dans le pays n'est pas une violation des droits de l'homme, et ne contredit pas la constitution nigériane, ni la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples » avait entre autres déclaré le pouvoir nigérian. Plusieurs acteurs dominent le marché. Parmi ceux-ci, Ivacy VPN offre l’un des meilleurs services avec plusieurs options alléchantes et des prix très abordables. Même son de cloche au niveau de la Chine où des hackers ont même attaqué une société de VPN pour limiter le contournement des blocages selon un rapport. Netflix voyait également les règles de sa plateforme contournées.

Comment fonctionnent les VPN

Un VPN (réseau privé virtuel) est un des moyens utilisés par les internautes pour protéger leur trafic Internet et garder leur identité privée en ligne. Il ne s’agit donc pas uniquement d’un contournement mais d’une protection supplémentaire contre les surveillances. Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN sécurisé, votre trafic Internet passe par un canal crypté dans lequel personne ne peut avoir accès à vos données, y compris les pirates, les gouvernements et votre fournisseur de services Internet. Vous pouvez donc simuler une autre position géographique sans aucun problème.

Les internautes utilisent des VPN pour garder leur activité en ligne privée et secrète et s'assurer que leur expérience Internet est exempte d’accès extérieur. Les entreprises utilisent des VPN pour connecter des employés éloignés comme s'ils utilisaient tous le même réseau local dans un bureau central, mais avec moins d'avantages pour les individus qu'un VPN personnel.