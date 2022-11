Mark Ciavarella, un professeur d'anglais d’origine australienne, est porté disparu en Afrique centrale depuis le 26 octobre. Enseignant la langue anglaise à Brazzaville, la capitale du Congo, ce professeur a disparu mystérieusement sans laisser de traces. Le ministère des Affaires étrangères a été alerté de la situation et une enquête a été ouverte par la police locale. Les membres de sa famille mènent aussi des actions en lançant des appels sur les réseaux sociaux. Mark Ciavarella, est un homme âgé de 56 ans résidant au Congo Brazzaville en Afrique centrale depuis maintenant six ans.

Originaire de Leeton dans la NSW Riverina, le professeur d’anglais a quitté son domicile, mais n’est jamais revenu depuis le 26 octobre dernier. Sa disparition avait été signalée quand il ne s'est pas présenté aux cours et a manqué des rendez-vous. Après une descente effectuée à son domicile, il a été constaté que l’appartement était resté intact à l’exception de son téléphone qui n’a pas été retrouvé. Le Département des affaires étrangères et du commerce (DFAT) est depuis lors en communication avec la famille de M. Ciavarella, basée en Australie.

Le ministère des Affaires étrangères et les ambassades d'Australie et d'Italie ont également été alertés sur la disparition. La police locale de Brazzaville mène une enquête et annonce disposé déjà de plusieurs pistes. Les amis et la famille de M. Ciavarella très inquiets recherchent aussi le professeur. « Mark était professeur d'anglais là-bas et a disparu sans laisser de traces. Nous avons de graves craintes pour sa sécurité. Nous apprécierions toute information que vous pourriez être en mesure de donner si vous avez vu Mark ou si vous savez quoi que ce soit sur son sort. Pourriez-vous s'il vous plaît partager ce message avec tous vos amis, le rendre public et demander aux autres de le partager également », a écrit un ami de la famille sur Facebook.