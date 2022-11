Face aux différentes initiatives du dirigeant nord-coréen sur le plan du nucléaire, l’actuel patron de la Maison-Blanche compte demander le secours de son homologue chinois Xi Jinping. C’est du moins ce qu’annonce, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan lors d’une rencontre qu’il a eue avec les journalistes. Selon l’officiel américain, il est de l’intérêt de la Chine de « jouer un rôle constructif pour réfréner les pires tendances de la Corée du Nord ».

La rencontre entre les deux hommes qui aura lieu en marge du sommet du G20 en Indonésie, sera l’occasion pour le président américain de notifier à son homologue les risques des agissements de la Corée du Nord. Pour lui, si le développement des missiles et de l'arsenal nucléaire de Pyongyang « continue sur cette voie, cela entraînera simplement un renforcement de la présence militaire et sécuritaire américaine dans la région ».

Le "point de vue" des USA

Cette rencontre avec les hommes des médias qui s’est faite à bord de l'avion Air Force One a été l’occasion pour le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan de faire remarquer que l’occupant de la Maison-Blanche a l’intention de notifier à son homologue chinois « son point de vue ». Pour lui, ce point de vue est le suivant : « la Corée du Nord représente une menace non seulement pour les Etats-Unis, non seulement pour (la Corée du Sud) et le Japon, mais aussi pour la paix et la stabilité dans toute la région ».