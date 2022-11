En fin de semaine dernière, la ministre du commerce Shadiya Assouman a lancé la campagne de commercialisation du coton graine au titre de 2022-2023. La cérémonie s’est déroulée à Bembèrèkè, dans le département du Borgou. Le ministre de l’agriculture Gaston Dossouhoui était aussi présent. Il a dans son allocution, souligné le contexte particulier dans lequel la campagne cotonnière 2022-2023 s’est déroulée. A l’en croire, il y a la guerre en Ukraine qui a beaucoup influencé le prix des intrants. Mais le gouvernement a pris des mesures pour garantir la disponibilité de ces intrants en qualité et en quantité.

Outre la guerre en Ukraine, le ministre Dossouhoui, a aussi évoqué les perturbations pluviométriques, pendant le mois de juillet notamment. Tout ceci a eu pour conséquence la baisse de la production cotonnière. Il est attendu au minimum une production de 704.000 tonnes cette année. « Le mois de juillet a été le mois le plus sec et n’a pas permis la poursuite des semis induisant un écart négatif de plus de 50.000 ha sur la réalisation des superficies. Cette baisse des superficies emblavées, nous éloigne de nos objectifs de production de la campagne. Nous attendons à ce titre, une production au minimum de 704.000 tonnes » a déclaré le ministre de l’agriculture.

« Si toutes nos perspectives d’amélioration de rendement se concrétisaient, une production de l’ordre de 780.000 tonnes » est attendue, a-t-il poursuivi selon les informations rapportées par le journal La Nation. Pendant la précédente campagne ; les prévisions de production étaient estimées "à plus de 766.000 tonnes". Il faut dire que le gouvernement avait pour objectif de produire "un million de tonnes de coton graine » pour la campagne 2023-2024.