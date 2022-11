Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé a publié ce matin la liste des joueurs sélectionnés pour participer à la coupe du monde au Qatar qui démarre ce 20 novembre. Il s’agit d’une liste composée de 26 joueurs qui pour la plupart ont participé à la dernière campagne de la coupe d’Afrique des nations remportée par cette équipe du Sénégal. Une équipe composée de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs. Il était question surtout pour les journalistes présents à cette séance de présentation d’être édifiés par le coach sur le cas Sadio Mané.

Pour Aliou Cissé il est encore prématuré de statuer sur son cas compte tenu de la nature de sa blessure. Tout dépendra selon le sélectionneur, de l’évolution de la situation. Pour le moment il est bien présent sur la liste des joueurs convoqués et le reste il croise les doigts en espérant l’avoir en pleine forme avec toutes ses potentialités de joueur. A cet effet des examens supplémentaires seront effectués d’ici trois semaines et a partir de la on pourra être définitivement édifié sur le cas Sadio Mané. Il a évoqué le cas Saliou Ciss absent de cette liste. Le coach a expliqué les raisons notamment liées à ses performances. Selon lui, le joueur a été handicapé par son manque de club car il est toujours sans club. Par conséquent il ne peut être sélectionné nullement.

Sur son contrat qui a été renouvelé hier avec la fédération sénégalaise de football qui prend fin en 2024 avec une revalorisation salariale de 50% Aliou Cissé s'en félicite. Pour le coach ce qui est important dans ce contrat, c’est la parole donnée qui est beaucoup plus importante. Et donc il a fait confiance aux différentes personnes qui ont travaillé pour le renouvellement de son contrat. Voici la liste complète de joueurs convoqués : Edouard Mendy - Sény Dieng-Alfred Gomis- Moustapha Name- Abdou Diallo- Kalidou Koulibaly- Cheikhou Kouyaté- Fodé Ballo Touré- Ismaila Touré- Idrissa Gana Gueye- Mamadou Loum Ndiaye- Nampalys Mendy- Famara Diedhiou- Pape Matar Sarr- Ismaila Sarr- Krepin Diatta- Boulaye Dia- Sadio Mané- Bamba Dieng- Pathé Ciss- Pape Alassane Gueye- Jackson Nicolas- Ilimane Ndiaye- Youssouf Sabaly et Formose Mendy.