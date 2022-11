En 2019, l'avènement de la pandémie du coronavirus a mis le monde dans tous ses états. C'était de la ville de Wuhan que la maladie s'est déclenchée avant de se propager sur l'ensemble de la Terre. L'humanité était alors confrontée à un virus d'un nouveau type au départ difficilement détectable qui a provoqué la mort de nombreuses personnes à travers le globe. Lorsque la pathologie est apparue en Chine, les premières autorités ont pris des mesures drastiques pour contenir la propagation du virus.

C'est ainsi que les fameuses mesures de restrictions ont vu le jour. L'empire du milieu était alors l'un des pays les plus impactés au monde par la covid-19. Il aura fallu la mobilisation exceptionnelle du personnel soignant, la résilience des populations et l'intensification des campagnes de vaccination pour réduire la propagation de la pandémie du siècle. Depuis le début de l'année 2022, les contaminations ont connu une forte baisse et certaines mesures restrictives furent allégées. Le taux de décès lié à la maladie avait également baissé.

Cependant, depuis le début du mois de novembre, les autorités sanitaires chinoises ont enregistré une recrudescence des cas de contamination et de décès dus au coronavirus. Rien que pour la journée de ce dimanche 20 novembre, ce sont 26 824 nouvelles infections qui furent enregistrés. Deux décès ont été comptabilisés dans la capitale Pékin, ce qui a poussé les autorités à renforcer les mesures de restrictions. Plusieurs quartiers ont été confinés et une grande majorité de district scolaire sont passés aux cours en ligne. Tout le pays retient donc son souffle pour ne pas vivre les moments traumatisants des premières heures de l'avènement de la pandémie.