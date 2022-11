Le ministre du cadre de vie José Didier Tonato a effectué hier vendredi 04 novembre une descente sur le site de relogement des 183 artisans du Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA) à Gbégamey (quartier de Cotonou). L’autorité est allée constater l’achèvement des travaux de construction des kiosques sur ledit site. Le gouvernement va très bientôt lancer la phase d’occupation et d’exploitation de ces kiosques construits sur une superficie d’environ 9062.5 m² en plein cœur de la ville de Cotonou. « Les travaux sont terminés au niveau de la zone. Je suis venu donner le OK à la SImAU afin que nous passions à la phase d’occupation et d’exploitation » a déclaré le ministre Tonato.

226 kiosques disponibles

Il rappelle que le gouvernement a 183 artisans à reloger. Or il y a 226 kiosques disponibles. « Nous avons la possibilité donc de prendre d’autres artisans » a-t-il poursuivi. L’exploitation de ces différents kiosques devrait débuter avant les fêtes de fin d’année. C’est du moins ce qu’indique l’autorité : " Nous irons très vite avec l’objectif que cette zone soit ouverte à la fréquentation avant les fêtes de fin d’année 2022 ".

Rappelons que le nouveau site de relogement des artisans se trouve à Gbégamey, le long des rails. Il s’agit de l’espace longeant la clôture du Camp Guézo, en face de la Bourse du travail à Cotonou. Le gouvernement veut construire sur l’ancien site du CPA, un village artisanal, une galerie d’art et un pôle sportif. Tout ceci est inclus dans son projet dénommé projet « Unafrica ». Il faut signaler que le Hall des Arts de Cotonou est également impacté par ce projet inscrit dans le programme d'actions du gouvernement.