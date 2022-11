Sept personnes ont été tuées dans le crash d'un hélicoptère ce samedi près de la ville de Foggia, dans le sud de l'Italie. Cinq victimes étaient des touristes de Slovénie, tous membres d'une même famille, a rapporté le journal Messaggero. Parmi eux se trouvait une jeune fille de 13 ans. Le pilote et une autre personne, un secouriste local, ont également été tués. L'hélicoptère a décollé des îles Tremiti, au large de la côte de la région méridionale des Pouilles.

Les touristes sont arrivés sur place la veille et n'ont pas pu rentrer le jour même en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le retour a été retardé d'un jour. En raison d'une mer agitée, le pont aérien a également été choisi par un médecin qui avait terminé son service à l'hôpital de l'île et était sur le chemin du retour. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête. Il y a eu un orage dans la région de Tremiti. (Tass)