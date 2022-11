Depuis le mois de Février dernier, les réactions continuent de pleuvoir au sujet de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. La plupart des pays occidentaux n'ont pas approuvé l'opération et continue d'appeler à la fin de la guerre mais surtout au retrait des forces russes sur le champ de bataille. Ce mercredi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a répondu à la doléance des autorités de Kiev au sujet des "crimes" commis par le pays dirigé par Vladimir Poutine.

Ursula von der Leyen répond à l'Ukraine. C'est sur le réseau social Twitter que la présidente de la Commission européenne a répondu à la doléance de Kiev au sujet des "crimes russes" commis en Ukraine. Et la présidente a révélé que son organisation et ses alliés travaille à mettre en place un tribunal spécial. «Nous travaillerons avec la Cour pénale internationale (CPI) et aiderons à mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie. Avec nos partenaires, nous veillerons à ce que la Russie paie pour les ravages qu'elle a causés, en utilisant les fonds gelés des oligarques et les actifs de sa banque centrale». a écrit sur Twitter la responsable européenne.