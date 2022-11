Le portugais Cristiano Ronaldo serait sur le départ. Il devrait quitter Manchester United dès le mercato hivernal selon le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg qui l'annonce probablement au Sporting Lisbonne. Les dirigeants des Reds Devils auraient entrepris de trouver un remplaçant à la star. Plusieurs noms sont cochés mais celui d'Erik Choupo-Moting revient avec instance. Les jours de Cristiano Ronaldo serait désormais comptés à Manchester United à en croire les révélations de plusieurs médias.

Il est annoncé sur le départ dès le mois de janvier 2023 par Florian Plettenberg qui ajoute que le club a ciblé Erik Choupo-Moting pour le remplacer. «Les patrons veulent se renforcer et Ten Hag veut assurer la tranquillité. La recherche de successeurs est déjà en cours», a-t-il déclaré. L'on tend vers la fin du rocambolesque feuilleton entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Il était à Old Trafford en été 2021 en prodige et il pourrait repartir sans gloire. Les deux parties étaient à couteaux tirés lors du mercato dernier lorsque le joueur de 37 ans a exprimé son désir de partir.

Cristiano Ronaldo âgé de 37 ans est en baisse de régime depuis le début de la saison. Régulièrement mis sur le banc à l'arrivée d'Erik Ten Hag, il marque très peu. Récemment, CR7 a été puni par son entraîneur pour avoir quitté le terrain avant la fin du match contre Tottenham gagné par Manchester 2-0. Le journaliste Plettenberg a également déclaré que qu'un retour Sporting Lisbonne pourrait une option sérieuse. "Au sein du club, ils s'attendent à ce qu'il parte cet hiver. Un retour au Sporting Lisbonne devrait être une option", a-t-il fait savoir.