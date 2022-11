"C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre petit garcon. C'est la plus grande douleur que des parents peuvent ressentir" . Ainsi s'exprimait Cristiano Ronaldo, le 18 avril dernier sur Instagram après le décès d'Angel. Le nouveau-né n'a pas survécu après l'accouchement. Seule, Bella, sa sœur jumelle est restée. La star portugaise s'est confiée sur cet évènement douloureux de sa vie dans un entretien accordé à Piers Morgan, un journaliste anglais. Le meilleur buteur de tous les temps assure qu'il a probablement passé le pire moment de sa vie après le décès de son fils.

"C'était très très difficile de comprendre ce qui se passait à cette période de ma vie "

"C'est probablement le pire moment que j'ai vécu dans ma vie depuis la mort de mon père...Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal et quand vous avez un problème c'est difficile. Moi et Gio (Georgina, sa femme) nous avons eu des moments difficiles. C'était très très difficile de comprendre ce qui se passait à cette période de ma vie...Ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie" a déclaré le quintuple Ballon d'or. Il dit avoir été très ému quand ses enfants lui ont demandé où se trouvait le second bébé. "Les enfants commencent à dire: où est l'autre bébé, où est l'autre bébé" raconte l'attaquant de Manchester United. Il a dû expliquer à son aîné Cristiano Junior ce qui s'est passé. L'enfant de 12 ans et son père ont fondu en larmes.

"Je leur parle tout le temps et ils sont avec moi "

Le portugais a aménagé une chapelle pour Angel et son père dans sa maison. Il confie qu'il s'y rend pour leur parler. "Je leur parle tout le temps et ils sont avec moi. Tu sais qu'ils m'aident à être un homme meilleur, à être une meilleure personne, à être un meilleur père. Et c'est quelque chose dont je suis vraiment fier...le message qu'ils m'envoient, en particulier mon fils'"a déclaré Cristiano Ronaldo, très affecté donc par le départ de son enfant. La star avait déjà perdu son père en 2005, victime d'une insuffisance hépatique. Le joueur sera dans quelques jours au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec le Portugal. Il aura à cœur de faire un bon tournoi pour honorer la mémoire de son fils. Avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a déjà été champion d'Europe. Il a aussi remporté plusieurs Ligue des Champions avec le Real Madrid et Manchester United. Le joueur est aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire du foot. Tout ce qui lui reste c'est le graal: la coupe du monde de football. S'il la gagne, ce sera la consécration de sa phénoménale carrière.