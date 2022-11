Quelques jours après la mort de l'éminent Professeur, Kalala Omotunde, la communauté panafricaniste et afrocentriste continue de le pleurer. Kalala Omotunde était une personnalité très influente qui a grandement vulgarisé l’histoire et la culture africaines partout dans le monde. Grâce à ses livres, ses conférences, ses rencontres, il a permis à de nombreux africains de se réapproprier et de mieux connaître la culture du continent. Ses différents travaux sont d'une extrême qualité, ce qui a permis à la culture africaine, mère de toutes les cultures du monde, de pénétrer plusieurs environnements contemporains.

La mort de cet éminent professeur est une grande perte pour l'Afrique. Le Professeur Théophile Obenga, un autre grand personnage de l'histoire de la culture africaine a rendu un vibrant hommage à son jeune confrère. Ensemble, ils ont mené un long combat pour positionner la culture africaine à la place qu'elle mérite. Le Professeur Obenga a déclaré que le départ "brutal" de Kalala Omotunde a constitué un choc incompréhensible pour lui. Très ému, l'éminent égyptologue a comparé l’œuvre de Kalala Omotunde à celle des grands héros africains.

Dans sa vidéo d'hommage, se référant à Thomas Sankara, l'homme de science congolais a signifié que la mort de son confrère afrodescendant n'est pas vaine. "Omotunde est dans la victoire, la lumière de la victoire, la lumière des héros. Omotunde nous donne plus de courage, plus de solidarité, plus de conviction. Nous sommes désormais dans les hauteurs de la lutte". Les mots du professeur Théophile Obenga sont très forts. Il ajoutera par la suite que Kalala Omotunde a laissé un grand héritage qui sera perpétué par la nouvelle génération.