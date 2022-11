Le cosmos n'a pas fini de nous livrer tous ces secrets et une récente découverte en Somalie vient de le montrer. Une équipe de chercheurs canadiens de l'Université d'Alberta a récemment découvert dans une zone rurale de la Somalie deux nouveaux types de composition minéralogique. Les deux minéraux ont été prélevés sur une météorite géante qui selon les populations autochtones serait tombé dans la zone il y a très longtemps. Cette météorite de 15 tonnes fut recensée par les chercheurs canadiens comme la neuvième plus grosse jamais découverte.

Le plus phénoménal c'est qu'en plus des minéraux présents sur Terre, la roche contenait des minéraux jusque-là inconnus sur Terre. "C'est ce qui rend cette découverte passionnante : dans cette météorite particulière, vous avez deux minéraux (...) qui sont nouveaux pour la science" a livré le Professeur Chris Herd dans un communiqué de l'équipe de chercheurs. Suite aux analyses des fragments de la météorite, les scientifiques n'en revenaient pas de découvrir des minéraux totalement inconnus sur Terre. Alors que l'équipe de chercheurs n'est pas arrivée à s'accorder sur l'âge de la météorite, les habitants de la zone où la roche géante est tombée ont laissé entendre qu'elle est très vieille.

La population locale aurait baptisé la météorite "Nightfall" (tombée de la nuit) et des poèmes, chansons, danses ancestrales parlent de cette météorite tombée du ciel. Des recherches plus poussées permettraient sans doute de découvrir d'autres aspects intéressants de la composition minéralogique de la neuvième plus grosse météorite jamais répertoriée. Cela pourrait déboucher sur des nouvelles perspectives.