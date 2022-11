En collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), les scientifiques du centre de recherche NeuroRestore situé en Suisse à Lausanne ont identifié les neurones qui permettent de marcher. C'est à partir de cette découverte qu'ils sont arrivés à faire marcher à nouveau des personnes paralysées. ‹‹ Ils ont réussi à reproduire la stimulation électrique induite par ces neurones sur la moelle épinière, via l'implantation d'électrodes. Résultat ,ils ont permis à neuf personnes paralysées de se tenir debout et même de remarcher ››.

Dans la revue Nature le 9 novembre, les chercheurs ont notifié « qu'au terme du processus de réhabilitation, l'amélioration de la motricité des patients persiste même en l'absence de stimulation électrique ». Les équipes de NeuroRestore ont pu voir le fonctionnement de la moelle épinière de l'être humain lorsqu'il marche et suivre à toutes les étapes de 'évolution de chaque neurone durant le processus de guérison.

« Cela nous ouvre des opportunités thérapeutiques encore plus ciblées : nous visons à manipuler ces neurones pour régénérer les lésions de la moelle épinière », ont expliqué les chercheurs. En effet, le rôle de la moelle épinière est d'assurer le transport d'influx nerveux. Elle constitue le point de départ de nombreuses fibres nerveuses qui apportent des éléments nerveux dans les différents organes du corps, et assure le relais entre ces organes et le cerveau. Ainsi, elle contient des circuits de cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements coordonnés comme la marche.