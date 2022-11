On retiendra que ce 30 novembre 1975 le Dahomey change d’appellation et prend celle de République populaire du Bénin, sous le régime Kérékou1. Pour devenir en 1990 République du Bénin. Toute dernière dénomination officiellement reconnue à ce jour. Aussi, le « Caméléon président » aurait eu à son crédit, sûrement et pour toujours, le mérite d’avoir rendu à notre pays, sa première dénomination, le Bénin, abrogeant, ainsi le décret du 22 juin 1894 par lequel, la France avait substitué l’appellation coloniale du Dahomey à celle de « colonie du Bénin » pour consacrer, sur tout le territoire, le souvenir de la difficile conquête du royaume du Dahomey.

Seulement cette date marque également le début de « l’étatisation de plusieurs secteurs d’activités. Beaucoup d’hommes d’affaires privés ont, depuis cette date, souffert des affres des diverses décisions du nouveau régime révolutionnaire : leurs biens furent confisqué pendant plusieurs années, suite à la prise de f’ ordonnance du 28 novembre 1975, frappant d’indisponibilité des biens et immeubles des exilés volontaires et portant leur confiscation au « profit de l’Etat révolutionnaire du Bénin », les biens meubles et immeubles de ces personnes. Une injustice dont beaucoup ne se relevèrent jamais.