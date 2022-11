Donald Trump compte bien retourner à la Maison Blanche en 2024, après son départ en janvier 2021 suite à des élections dont il a contesté les résultats. L'ex-numéro 1 américain veut toujours "rendre à l'Amérique sa grandeur". "Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle" a déclaré hier mardi Donald Trump. Le milliardaire républicain a donc déposé sa candidature auprès de la Commission électorale fédérale. Son nouveau statut lui donne visiblement quelques privilèges sur Facebook. En effet, la plateforme a décidé de ne plus vérifier ses propos.

Ses propos ne sont pas éligibles aux procédures de lutte contre la désinformation

"Nous définissons comme personnalité politique tout candidat à une élection , des personnes en postes et par extension, les membres de leur cabinet ainsi que les partis politiques et les membres de la campagne" a rappelé Facebook à ses modérateurs dans une note interne. Donald Trump étant donc affublé de son nouveau statut de candidat, ses propos ne sont pas "éligibles' aux procédures de lutte contre la désinformation. Inutile de rappeler que l'ancien président américain a été suspendu par Facebook suite aux émeutes du Capitole en janvier 2021. Il n'est donc plus sur le réseau social. Cependant, la page officielle de son équipe intitulée "Team Trump" n'a pas disparu de la plateforme.

Même jusqu'aujourd'hui, les propos de Donald Trump sont encore publiés sur Facebook. Désormais, ils ne seront plus vérifiés, encore moins ses photos, vidéos ou tout autre contenu créé par le milliardaire républicain et son équipe de campagne. Les équipes qui supervisent la lutte contre la désinformation sur Facebook, sont constituées de journalistes du monde entier. Ceux-ci identifient les potentielles fausses informations virales et les signalent à Facebook qui met un avertissement sur ces fake news.