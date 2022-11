Face à sa nièce Mary Trump, l’ancien président américain Donald Trump a eu gain de cause devant la justice. En effet, selon les informations rapportées par les médias, un juge de New York a rejeté une action en justice intentée par cette dernière. Mary Trump reprochait à l’ancien patron de la Maison-Blanche ainsi qu’à ses frères et sœurs de l’avoir escroqué de plusieurs millions de dollars. Elle avait notamment dans son viseur les frères et sœurs de son père que sont : Donald Trump, Maryanne Trump Barry et son défunt frère Robert Trump.

Pour elle, ils « avaient mis en place un stratagème frauduleux pour siphonner des fonds provenant d'intérêts minoritaires dont elle avait hérité dans l'entreprise familiale ». Ils l’auraient trompé sur la véritable valeur de son héritage. Mais dans la décision rendue publique ce lundi par le juge de New York, les réclamations de la plaignante seraient déjà interdites. Cette dernière aurait signé par le passé des documents qui ne lui permettaient plus de faire de telles réclamations. La décision de la justice américaine n’est tout de même pas du goût du conseil de Mary Trump.

Elle fera appel de la décision

« Le tribunal a ignoré la jurisprudence applicable et les allégations bien fondées dans la plainte de Mary Trump », a pour sa part déploré Me Roberta Kaplan estimant qu’il s’agit d’une décision à la fois « incorrecte et décevante ». « Compte tenu de l'âge des accusés, sans parler du fait que l'un d'eux a l'intention d'annoncer aujourd'hui qu'il se présente à nouveau à la présidence, nous avons l'intention de demander un appel accéléré à la division d'appel », a-t-il poursuivi.