Le 08 janvier 2023, les béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Cette élection législative connaîtra la participation des partis de la mouvance présidentielle mais également de l'opposition. Ce qui fait dire au Dr Patrick Hinnou qu'elle est inclusive. "Des partis politiques de la mouvance au pouvoir aux formations politiques de l'opposition, même de l'opposition la plus radicale, tous vont participer à ce scrutin. Aucune force n'est exclue: cela dénote que cette élection est inclusive" a déclaré à Xinhua, l'enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi.

Il faut se réjouir de la participation de toutes les forces politiques au scrutin

Pour lui, on doit se réjouir du fait que toutes les forces politiques en présence au Bénin participeront à cette consultation électorale. Outre la participation des partis de l'opposition et de la mouvance, on peut remarquer qu'il y a un consensus autour de la liste électorale informatisée (Lei), même si elle comporte quelques imperfections. En effet, l'Agence nationale d'identification des personnes (Anip) a autorisé un audit de cette Lei et les différents acteurs ont pu l'évaluer. Même si elle n'est pas "crédible et fiable" selon Jean-Bapiste Elias, un des acteurs de la société civile, ayant participé aux travaux d'audit, cette Lei est "acceptable".

C'est donc ce fichier électoral qui sera utilisé le 08 janvier 2023. Tout est semble t-il réuni pour une élection législative apaisée. Le taux de participation va probablement connaître une hausse par rapport à 2019. Cette année-là, les élections législatives avaient connu la participation du Bloc Républicain et de l'ex Union Progressiste, deux partis de la mouvance présidentielle. L'opposition n'a pas pu se présenter. Le scrutin s'était alors déroulé dans la violence avec plusieurs morts. Le Bénin va probablement tourner cette page douloureuse de son histoire le 08 janvier 2023.