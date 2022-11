Un accident de travail qui s’est produit à Saint-Gall en Suisse sur un chantier et a laissé de très graves blessures à un jeune homme ouvrier. Après une chute un homme a fini dans une cuve remplie d’aluminium liquide maintenu à une température de 720 degrés. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et la police municipale a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident.

Un jeune homme électricien âgé de 25 ans aurait pu perdre la vie suite à un accident de travail. En effet, le mercredi 9 novembre dernier, ce dernier est tombé dans une cuve d’aluminium à 720 degrés. Selon les faits rapportés, le jeune électricien est tombé dans un four à aluminium liquide alors qu'il travaillait et s’est enfoncé dans le métal en fusion jusqu’au genou. Il était avec un autre ouvrier, et ensemble effectuaient des travaux de maintenance sur un four de maintien à température d’aluminium.

Il a finalement réussi à prendre appui sur lui-même et à se hisser à nouveau par ses propres moyens. Il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital après avoir été pris en charge par les services sanitaires et deux médecins urgentistes de la Rega, les premières pronostiques évoquent des brûlures et des blessures importantes. Une enquête menée par les agents de la police municipale de Saint-Gall en cours pour déterminer les raisons exactes de l’accident.