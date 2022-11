Le gouvernement japonais condamne la fourniture de drones iraniens à la Russie et appelle l'Iran à jouer un rôle constructif dans la stabilité et la sécurité mondiales et régionales, a fait savoir lundi le secrétaire général du cabinet du Japon, Hirokazu Matsuno. "Nous condamnons fermement la fourniture de drones iraniens à la Russie", a-t-il souligné. M. Matsuno a rappelé que Tokyo échangeait des points de vue avec Téhéran sur la situation en Ukraine. "Nous appelons l'Iran à jouer un rôle constructif dans la stabilité et la sécurité régionales et mondiales. Et nous prévoyons de poursuivre les actions dans ce sens", a-t-il ajouté.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré le 5 novembre à l'agence de presse Fars que Téhéran avait fourni des drones à la Russie en petites quantités plusieurs mois avant le début de l'opération militaire en Ukraine. Moscou et Téhéran ont démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles des drones iraniens auraient été fournis à la Russie pour être utilisés en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces informations de canulars et a souligné que l'armée russe utilisait des drones fabriqués localement. (Tass)