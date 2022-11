Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, plusieurs informations indiquent que les talibans afghans ont tiré profit de l’organisation de la compétition internationale. Selon les informations révélées hier mardi 29 novembre 2022, par le quotidien d’information britannique The Telegraph, ceux qui sont maintenant à la tête de l’Afghanistan se sont beaucoup enrichis au cours de la construction des stades de la Coupe du monde. Ils ont en effet mis à la disposition des entreprises de lourdes machines de chantier. Toujours selon le média britannique, « certains membres des talibans possédaient chacun six à dix machines lourdes à Doha et gagnaient jusqu'à 10'000 livres par machine et par mois ».

« Ils investissaient ces salaires dans des machines de construction »

Le média britannique a continué en faisant savoir que des représentants talibans qui étaient à Doha pour des pourparlers de paix avec leurs homologues des USA et des Nations unies, étaient très bien payés par les autorités qataries. Cela, dans le but de faciliter les négociations avec l’Occident. Ainsi, les fonctionnaires politiques afghans ont eu les ressources nécessaires pour investir dans des engins de construction pour la coupe du monde. « À l'ambassade d'Afghanistan à Doha, c'était un secret de polichinelle que les représentants étaient bien payés et qu'ils investissaient ces salaires dans des machines de construction pour la Coupe du monde de football » a confié un ancien diplomate dans un entretien accordé au quotidien britannique.

Pour rappel, cela fait plus d’un an que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan suite au départ des Etats-Unis. Au cours du mois de mars 2022, les autorités du pays ont décidé d’interdire l'accès à l’école aux filles. Un avis du ministère de l'Éducation avait annoncé que les lycées pour filles seraient fermées jusqu'à ce qu'un plan soit élaboré conformément à la loi islamique et à la culture afghane, selon l'agence de presse gouvernementale Bakhtar News Agency. « Nous informons tous les lycées de filles et les écoles qui ont des élèves de sexe féminin au-dessus de la classe six qu'elles seront absentes jusqu'à nouvel ordre » avait indiqué le communiqué.