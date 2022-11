A l’issue d’une énième fouille, des archéologues viennent de découvrir un étrange tunnel qui pourrait mener au tombeau de la reine Cléopâtre et de son amant Marc Antoine. Jusque-là, le corps du personnage de la dernière lignée d’Egypte est demeuré bien caché sans qu’aucun expert ne puisse l’identifier. Mais le mystère pourrait bientôt être résolu si le tunnel repéré par une équipe en expédition constitue la clé qui pourrait mener à l’endroit où repose le corps de la reine d’Egypte.

Pour retrouver enfin le sépulcre de Cléopâtre, il est suggéré à travers plusieurs théories qu’elle serait enterrée près de l’ancienne capitale d’Alexandrie sous le temple Taposiris Magna. Ainsi, pour atteindre leur but, les experts pensent emprunter le fameux tunnel mesurant six pieds de haut et creusé à travers des couches de roche. Selon leurs dires, il s’étend sur plus de 4800 pieds et est d’ailleurs salué comme un miracle géométrique pour ceux qui l’ont identifié.

Tout près du but?

Comme l’espèrent les spécialistes de l’archéologie, si ce tunnel est le repère idéal et permet de retrouver le tombeau tant recherché, l’humanité pourra bientôt enregistrer la découverte la plus importante dans l’histoire du 21ème siècle. Confiants que le tunnel pourra les conduire à la bonne destination, les explorateurs pensent que dans les tous prochains jours, le mystère du tombeau perdu sera peut-être résolu. Pour rappel, la reine Cléopâtre qui constitue actuellement le centre des recherches a dirigé son royaume de 51 jusqu’à sa mort en l’an 30 avant Jésus-Christ.