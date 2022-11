Une femme a été arrêtée au Brésil pour l'assassinat de son mari. Le corps de l'homme de 52 ans a été retrouvé dans le congélateur de leur maison cinq après sa disparition. La femme nommée Claudia Tavares Hoeckler a reconnu les faits mais se justifie par le fait qu'elle était maltraitée et que sa vie était en danger. Elle est placée en détention provisoire et la police a ouvert une enquête.

Claudia Tavares Hoeckler, 40 ans et Valdemir Hoeckler, 52 ans sont en couple depuis 23 ans. Le 13 novembre dernier, l'homme a été porté disparu car il ne s'est plus rendu à son travail. Ceux-ci ont prévenu la police qui a entamé sa recherche. C'est au cinq jours qu'ils ont décidé de perquisitionner le domicile du couple à Lacerdopolis, Santa Catarina, au Brésil. Pendant la fouille, la femme a pris la fuite alors que le corps sans vie a été retrouvé dans le congélateur. Après l'autopsie, l'homme aurait été tué d'un coup à la tête. Claudia Hoeckler, l'épouse du défunt a fui pendant une semaine. Elle s'est finalement rendue à la police le 21 novembre dernier avec ses avocats.

Accusée de l'assassinat de son mari, Claudia a expliqué qu'elle a été maltraitée pendant des années. Elle confie qu'il s'agissait de violence physique, sexuelle et mentale de la part de son mari au cours de leurs 23 années ensemble. Selon des médias, la suspecte avait des ecchymoses et des signes de violence sur son corps. Elle a été placée en détention provisoire de 30 jours pendant l'enquête. "La détention temporaire de l'accusé, à ce stade, permettra également une meilleure élucidation des faits, car elle empêchera l'accusé de créer des embarras pour l'enquête sur l'affaire pénale, en particulier pour clarifier les raisons et les circonstances du crime et l'éventuelle participation de tiers.", a déclaré le juge chargé de l'affaire