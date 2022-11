Dans le cercle des grandes fortunes de notre planète, Elon Musk, un chef d'entreprise technologique à succès n'est plus à présenter. Elon Musk, le patron de plusieurs entreprises qui produisent et développent des outils technologiques depuis de nombreuses années a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. Pendant longtemps il disputait la première place du classement avec un autre richissime homme d'affaires Jeff Bezos. Finalement depuis quelques mois, Elon Musk est l'homme le plus riche de notre planète. Depuis quelques heures, la presse annonce qu'il a perdu plus de 100 milliards de dollars cette année.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Elon Musk qui chapote toujours le classement des plus grandes fortunes de notre planète a perdu la bagatelle d'au moins 100 milliards $ au cours de l'année 2022 qui s'achève dans quelques semaines. C'est le magazine Forbes qui annonce la nouvelle sur son site internet depuis quelques heures. Le magazine américain relève que les actions de l'entreprise Tesla ont chuté pour atteindre leur niveau le plus bas depuis l'année 2020.