Alors que des journalistes français pointent du doigt les conditions de vie des soldats russes en Ukraine, il semblerait que des militaires français ne sont pas dans une meilleure condition. Des députés de la France Insoumise ont l’intention de soumettre au parlement la question des conditions de vie indignes des militaires français dans une base militaire en Roumanie, qui se plaignent du froid et de l’insalubrité. Une déclaration allant dans ce sens a été publiée par le député Bastien Lachaud sur son site. "Quel message dissuasif est envoyé à la Russie lorsque nos soldats ont froid et le ventre vide?", lit-on dans la déclaration signée par M. Lachaud et le député Aurélien Saintoul.

Les députés rapportent "des logements insalubres, des toilettes et douches en piteux état au nombre plus qu’insuffisant". "Des repas indignes [sont] préparés et servis dans des conditions sanitaires déplorables", constant les deux députés, se référant à des photographies et des témoignages. Selon eux, cette situation témoigne d’"un sérieux problème en matière de logistique et de soutien". "L’Assemblée nationale doit s’emparer du sujet. Nous en saisirons le président de la commission de la défense ", concluent les députés. Aupravant, le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu a passé en revue la base de Cincu, où il a rencontré son homologue roumain Angel Tilvar. Selon le quotidien Le Monde, un milliard d’euros pourrait être alloué pour la seule opération Aigle d’ici à la fin de l’année, dont 15 millions pour l’installation de militaires dans la base de Cincu.

Un autre problème auquel a dû faire face Paris à l’occasion de l’aménagement de cette nouvelle base consiste en absence d’homogénéité dans les règles de franchissement des frontières européennes pour les équipements militaires, a écrit le journal. Les chars Leclerc se sont ainsi vu opposer un refus catégorique de transit par voie routière de la part de l’Allemagne. Par conséquent, c’est par le train que les Leclerc devraient bientôt quitter la France, autour du 10 novembre. "Un trajet plus long que par la route, et qui devrait prendre, là encore, plusieurs jours, faute de facilités de transit", a conclu le quotidien.

Selon le ministère français des Armées, la mission Aigle prévoit la mise en place d’une unité de terre, renforcée par des unités de génie et de défense aérienne. Le président français Emmanuel Macron a décidé de renforcer la présence militaire sur le flanc est de l’Otan. La France prévoit en outre de déployer des avions de combat Rafale en Lituanie et une compagnie d’infanterie en Estonie.