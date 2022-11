Les agents de la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès ont arrêté une bande de trafiquants de faux billets au Sénégal. Dans le lot, se retrouve le fils d’une haute autorité de l’Etat. Au total, 1 milliard de FCFA en fausse monnaie ont été saisie chez les mis en cause au cours de leur arrestation. Présentés au procureur de la République du tribunal de grande instance de Thiès, ils seront déférés au parquet ce mardi.

Cheikh Issa Ndiaye, fils de l’ex ministre de l'Intérieur et directeur des structures de l’Apr, Mbaye Ndiaye et ses complices ont été arrêtés dans la nuit du vendredi au samedi, aux environs de 9 heures du matin au quartier Mbour1 non loin de la mairie de Thiès-Ouest par la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès. Selon les informations relayées par les médias sénégalais, Cheikh Issa et Cheikh Faye étaient pistés depuis un moment par les enquêteurs de la Section de recherches de Thiès.

Pour parvenir à mettre la main sur les suspects avec des preuves concrètes, les enquêteurs ont infiltré un agent dans le groupe. Ce qui leur a d’ailleurs permit de savoir les informations précises sur les opérations des accusés. En effet, la taupe a réussi à faire croire Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Fall qu’il disposait, de Mercure et des produits nécessaires pour « laver » les billets noirs à Thiès. Le duo a alors accepté de le rencontrer à Thiès, au quartier Mbour 1.

Ils sont alors tombés dans le piège puisque avant leur arrivé, la gendarmerie avait déjà bouclé le secteur. Après le signal de l’agent infiltré, les gendarmes ont encerclé les mis en cause. Les fouilles ont permis aux agents de découvrir dans la malle arrière des coupures de billets noirs en euros et en dollars estimées à un milliard FCFA. D’après des sources judiciaires les faussaires avaient déjà lavé 500 millions FCFA quand ils ont été alpagués par les pandores.

Au cours de leur audition, Cheikh Issa Ndiaye et son complice sont passés aux aveux. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, tentative de lavage de faux billets noirs, trafic de faux billets en coupure en euro et en dollars. Cheikh issa Ndiaye et ses acolytes ont été présentés au procureur de la République du tribunal de grande instance de Thiès. En plus de ces deux, quatre autres personnes ont été aussi arrêtées en possession de faux billets. Ils seront déférés au parquet ce mardi 8 novembre 2022.